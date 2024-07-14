هنا.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

في الفترة الأخيرة، ازدادت تساؤلات الكثير من المواطنين في العراق حول معرفة أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية ولقد أعلنت الحكومة العراقية، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أسماء المستفيدين في الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية، والتي قدم حوالي 300000 مواطن طلباً للحصول عليها بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من أهم الخدمات التي يستفيد منها المواطنون ذوو الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين حياتهم المعيشية في الفقرات القادمة من هذا المقال، سنقوم بتوضيح أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية ونشرح خطوات الاستفسار عنها بسهولة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بكل سهولة من خلال اتباع الاتي

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

وان يكون مقيم بشكل اساسي في العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

ومن الشروط الأساسية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية أن يكون المتقدم بدون دخل.

وأن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم لا يقل عن 4 أشخاص.

تعتبر الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة واحدة من أبرز الخدمات التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف تقديم الدعم والمساعدة للأفراد الأكثر احتياجاً.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان رسمي استمرارها في تقديم الدعم للمحتاجين من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، مبينة أن التأخير ناجم عن الظروف المالية الحالية التي تستلزم تأمين التمويل اللازم لصرف الدعم كما أوضحت الوزارة أنها تبذل جهوداً كبيرة لمراجعة الكم الهائل من الطلبات المقدمة من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج.