هاتف عملاق ومميزات ملهاش حدود.. مواصفات واسعار هاتف سامسونج جلاكسي Z FOLD 6

يعد هاتف سامسونج جلاكسي Z Fold 6 من أحدث إصدارات شركة سامسونج في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي ويعكس الابتكار المستمر والتقدم التكنولوجي في تصميم الأجهزة المحمولة حيث يجمع هذا الهاتف بين الأناقة والقوة كما يتميز بشاشة مزدوجة تتيح للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي في جهاز واحد فقد تم تصميم سامسونج جلاكسي Z Fold 6 لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي ومرونة عالية في استخدام التطبيقات المتعددة والمهام اليومية بفضل معالجه القوي وسعته الكبيرة من الذاكرة كما يوفر الهاتف تجربة سلسة وسريعة سواء في الألعاب او العمل أو الترفيه.

مواصفات و اسعار هاتف سامسونج جلاكسي Z Fold 6

شاشة خارجية 6.2 بوصة Dynamic AMOLED 2X بدقة 2316×904 بكسل.

شاشة داخلية 7.6 بوصة، Dynamic AMOLED 2X بدقة 2208×1768 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

يحتوى الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3.

ذاكرة وصول عشوائي RAM 12 جيجابايت.

مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

يحتوى الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا زاوية واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا تلي فوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

كاميرا أمامية على الشاشة الخارجية 10 ميجابكسل.

كاميرا أمامية على الشاشة الداخلية 4 ميجابكسل تحت الشاشة.

تصل سعة 4500 مللي أمبير وتقوم بدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة One UI 6.

أسعار هاتف سامسونج جلاكسي Z Fold 6

نسخة 256 جيجابايت حوالي 1800 دولار أمريكي.

نسخة 512 جيجابايت حوالي 2000 دولار أمريكي.

نسخة 1 تيرابايت حوالي 2200 دولار أمريكي.

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي Z Fold 6