الوجبة السابعة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر منصة مظلتي

تشهد الفترة الحالية زيادة في استفسارات المواطنين والمستفيدين حول معرفة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأسماء الرعاية الاجتماعية، وقد أعلنت الوزارة في العراق عن أسماء المستفيدين من وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، والتي تستهدف الشباب ذوي الدخل المحدود الذين قد يعانون من الظروف الاقتصادية الراهنة، سوف نوضح فيما يلي رابط الاستعلام لجميع المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

نقدم لكم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إذ يعتبر برنامج الدعم من أبرز البرامج التي تقدم المساعدة للعديد من المواطنين والتي تتيحها الحكومة العراقية في هذه الفترة، بهدف توفير الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا في العراق:

ادخل إلى المنصة الإلكترونية مظلتي.

حدد واختار قسم الرعاية الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

انتقل الى الخدمات الالكترونية.

تحقيق في الأسماء المستفيدة من الشمول في الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة.

أدخل اسم المحافظة ورقم الهوية الخاص بالشخص المتقدم.

انقر على زر عرض النتائج.

شروط الحصول على المساعدات في الرعاية الاجتماعية

بعد أن قدمنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إليكم أهم الشروط اللازمة للحصول على الوجبة كما يلي:

أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم في العراق كشرط أساسي.

يجب أن يكون من بين الأشخاص الذين لا يملكون عملا.

أن يكون المتقدم غير مالك لأي أصول ذات قيمة مرتفعة مثل السيارات والأراضي.

ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المسموح به من قبل الوزارة.

المستندات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

توفير السجل المدني.

ينبغي أن يتم تفضيل تقديم إثبات البطاقة التموينية للمتقدم.

تقديم البطاقة الانتخابية في العراق للمصادقة على طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية