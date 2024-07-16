اعرف غرامتك وسددها.. معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ur.gov.iq

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، الآن أصبح بإمكان أي صاحب مركبة مقيم بالعراق معرفة قيمة الغرامات المرورية المطلوب منه سدادها بسهولة تامة عبر الانترنت دون حاجة للذهاب الى مكاتب المرور للاستفسار كالسابق وذلك من خلال الخدمة التي اطلقتها وزارة الداخلية العراقية بهدف التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم ولتقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وكيفية الاستعلام عن غرامات المرور وطرق السداد.