اعرف غرامتك وسددها.. معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ur.gov.iq

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، الآن أصبح بإمكان أي صاحب مركبة مقيم بالعراق معرفة قيمة الغرامات المرورية المطلوب منه سدادها بسهولة تامة عبر الانترنت دون حاجة للذهاب الى مكاتب المرور للاستفسار كالسابق وذلك من خلال الخدمة التي اطلقتها وزارة الداخلية العراقية بهدف التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم ولتقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وكيفية الاستعلام عن غرامات المرور وطرق السداد.
معرفة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق
من الخدمات الرقمية المميزة التي اطلقتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة خدمة غرامة للاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الالماني وبالتالي يمكن للمستخدم معرفة قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال دقائق معدودة وبخطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى منصة اور الالكترونية للخدمات الحكومية بالضغط على هذا الرابط.
- الضغط على دخول الموجودة اعلى الصفحة ثم ادخال رقم الهاتف والضغط على ارسال.
- ستصل الى هاتفك رسالة تحقق اعد ادخالها في المكان المخصص.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح حيث سيطلب منك كتابة رقم الهوية والرقم الالماني.
- بعد الانتهاء اضغط على “استعلام” لتظهر لك المخالفات المرورية وقيمة الغرامات بالتفصيل.
سداد غرامات المرور العامة الرقم الالماني
متاح أيضا سداد غرامات المرور العامة في العراق من خلال الخدمة الالكترونية التي تتوافر على منصة اور الالكترونية، وسنوضح لكم فيما يلي الخطوات المتبعة لسداد الغرامة المرورية :
- من خدمة غرامة الموجودة على منصة اور استعلم عن الغرامة ثم اضغط على ايقونة “سداد”.
- اختر من بين الوسائل المتاحة للدفع الطريقة التي تناسبك.
- ادخل في الخانات المخصصة بيانات البطاقة الائتمانية ثم استكمل خطوات الدفع الالكتروني.
- يمكنك بعد ذلك طباعة ايصال الدفع للاحتفاظ به وتقديمه عند الحاجة.