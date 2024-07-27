“ملفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع محافظات العراق عبر منصة مظلتي

تشهد العديد من المواطنين في العراق حالة من البحث المكثف حول أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، تعتبر كشوفات الرعاية الاجتماعية من الموضوعات الأكثر اهتماما في مختلف محافظات العراق، خاصة بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق مجموعة من الوجبات المتنوعة للعديد من الفئات المحتاجة، يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تقديم الدعم للعديد من المواطنين في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

نقدم لكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة، وفيما يتعلق بالخطوات التي يجب مراعاتها للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، يرجى اتباع ما يلي:

ادخل إلى منصة مظلتي التي أطلقتها وزارة العمل.

ثم ادخل مباشرة عن طريق تسجيل الدخول إلى صفحة المنح.

اختار برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

المبلغ والمكان الذي يقيم فيه المستفيد من الرعاية الاجتماعية.

أدخل كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

اضغط في النهاية على زر “استخراج”.

تعمل على إصدار قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

بعد أن أبلغنا جميع المواطنين في العراق رابط التسجيل والتقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية، وكذلك الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا قبول جميع المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نوضح ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية العراقية.

ينبغي أن يكون مقيما بشكل دائم في دولة العراق.

يجب أن لا يتعدى عدد أفراد أسرة المتقدم أربعة أفراد.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاما.

لا يكون لديه سجلات تجارية تمنعه من الانضمام إلى البرنامج.

يجب أن يكون عمر المواطن العراقي المتقدم للحصول على الدعم أكثر من 18 عاما.

أهم شروط دعم الرعاية الاجتماعية