رسميا موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أبرز المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب جمهور واسع في الدول العربية، من خلال تحقيقه نِسب مشاهدة مرتفعة ولهذه الأسباب، يتطلع الجميع لمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، الذي يدور حول حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية يتناول المسلسل مجموعة من المعارك والأحداث التاريخية المرتبطة بتأسيس الإمبراطورية العثمانية سنستعرض في مقالنا كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

بعد أن أعلنا عن تاريخ عرض المسلسل، فمن المقرر عرضه بمجرد الانتهاء من عمليات التصوير هذا المسلسل التاريخي يتمتع بنسبة مشاهدة عالية في الدول العربية.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

قناة ATV التركية ترك سات

التردد: 11628

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

تم الإعلان بشكل رسمي حول موعد الموسم السادس من المسلسل وهو سوف يتم عرضه في موعده المعتاد سنويًا، وسيكون العرض في شهر سبتمبر القادم لعام 2024.

ابطال مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

وبعد أن أبلغنا جميع المتابعين بموعد عرض المسلسل والقنوات التي ستبثه، نود أيضًا أن نعلمكم أن هذا العمل من تأليف وإنتاج محمد بوزداغ، ومن إخراج متين غوناي وأحمد يلماز، وبطولة بوراك أوزجيفيت وأوزجه تورير.