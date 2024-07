شفرات جاتا سان اندرس عدم الموت “للكمبيوتر + بلاي ستيشن + الهاتف”.. صحة ومال وجمال GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️

شفرات جاتا سان اندرس يحتاج إليها أي لاعب في لعبة جاتا سان أندرياس اللعبة الإلكترونية التي تصنف ضمن ألعاب القوة والإثارة والعنف، انتشرت اللعبة انتشار كبير منذ بدايتها ولاقت إعجاب كبير من محبي وعشاق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، وللعلم فإن الشفرات تجعل اللاعب يحصل على الكثير من الامتيازات داخل اللعبة من أسلحة وأوضاع لعب وغيرها من الأمور التي تساعد اللاعب على تقوية موقفه داخل اللعبة.

هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندرس التي يمكن لأي لاعب استخدامها داخل اللعبة، فهناك الكثير من شفرات الأسلحة، وشفرات المركبات، وشفرات الصحة وغيرها، ومن أشهر شفرات جاتا سان اندرياس ما يلي:

شفرات الأسلحة

تعد من أبرز شفرات جاتا سان اندرس الخاصة بالأسلحة ما يلي:

فئة 1: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP (نفس Xbox)

فئة 2: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT (نفس Xbox)

فئة 3: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

أسلحة الفئة 1 (الأسلحة الأساسية وهي المسدسات والبنادق): LXGIWYL

أسلحة الفئة 2 (أسلحة متوسطة القوة وهي البنادق الهجومية): KJKSZPJ