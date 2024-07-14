شفرات جاتا سان اندرس عدم الموت “للكمبيوتر + بلاي ستيشن + الهاتف”.. صحة ومال وجمال GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️

شفرات جاتا سان اندرس يحتاج إليها أي لاعب في لعبة جاتا سان أندرياس اللعبة الإلكترونية التي تصنف ضمن ألعاب القوة والإثارة والعنف، انتشرت اللعبة انتشار كبير منذ بدايتها ولاقت إعجاب كبير من محبي وعشاق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، وللعلم فإن الشفرات تجعل اللاعب يحصل على الكثير من الامتيازات داخل اللعبة من أسلحة وأوضاع لعب وغيرها من الأمور التي تساعد اللاعب على تقوية موقفه داخل اللعبة.

شفرات جاتا سان اندرس

هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندرس التي يمكن لأي لاعب استخدامها داخل اللعبة، فهناك الكثير من شفرات الأسلحة، وشفرات المركبات، وشفرات الصحة وغيرها، ومن أشهر شفرات جاتا سان اندرياس ما يلي:

شفرات الأسلحة

تعد من أبرز شفرات جاتا سان اندرس الخاصة بالأسلحة ما يلي:

فئة 1: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP (نفس Xbox)

فئة 2: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT (نفس Xbox)

فئة 3: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

أسلحة الفئة 1 (الأسلحة الأساسية وهي المسدسات والبنادق): LXGIWYL

أسلحة الفئة 2 (أسلحة متوسطة القوة وهي البنادق الهجومية): KJKSZPJ

أسلحة الفئة 3 (أسلحة قوية وهي قاذفات القنابل اليدوية والقناصة).: UZUMYMW

شفرات جاتا الخاصة بالصحة والقوة

هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندريس والتي تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من الصحة والقوة ويعد من أبرزها ما يلي:

الصحة اللانهائية ( والتي تجعل اللاعب خالداً): BAGUVIX

المال والصحة (تمنح اللاعب الصحة الكاملة والدرع والمال أيضا): HESOYAM

المقاومة اللانهائية (ترك اللاعب محصنًا ضد الهجمات): VKYPQCF

شفرات المركبات

أما عن شفرات المركبات فهي مهمة جدا في لعبة جاتا وتتمثل في التالي: