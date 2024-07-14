هـذا رابط نتائج المستوى السادس ابتدائي 2024 المغرب في كـافة الأقاليم Massar authentification

ظهرت منذ ساعات قليلة نتائج المستوى السادس ابتدائي 2024 المغرب وذلك لجميع المحافظات في المغرب، حيث تواصلت النتائج محافظة تلو الأخرى، حيث قامت كافة المدارس بإعلان النتائج الخاصة بهم في جميع الأنحاء وهو وفقا للموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم المغربية من أن النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي سوف تظهر في يوم 13 يوليو وهو ما تم بالفعل، وللعلم فإن النتيجة متاحة أمام جميع الطلاب إلكترونيا.

نتائج المستوى السادس ابتدائي 2024 المغرب

ظهرت نتائج المستوى السادس ابتدائي 2024 المغرب حيث يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم إلكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة التربية والتعليم الوطنية في المغرب كخطوة أولى وأساسية.

بعدها يتم الضغط إلى فضاء التلاميذ من مسار Massar authentification.

يجب على الطالب أن يقوم بكتابة رقم المسار الخاص به وذلك بعد إرفاق رمز taalim.ma@ له.

بعدها عليك الضغط لإظهار النتيجة الخاصة بك.

آخر أخبار نتيجة السادس الابتدائي المغرب

انتظر طلاب الصف السادس الابتدائي المغرب ظهور النتيجة طويلا وبدأت نتائج المستوى السادس ابتدائي 2024 المغرب في جميع المحافظات، حيث كانت آخر أخبار النتيجة على النحو التالي: