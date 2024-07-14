ملفات PDF.. نتائج السادس الإعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا results.mlazemna عموم المحافظات

خلال أيام قصيرة سيتم طرح نتائج السادس الإعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا، وسيتم تقديمها إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم الدراسي، حيث تتبقى أيام قليلة للإعلان عن النتيجة، وذلك بعد قرب انتهاء عملية التصحيح، والتي انتهت بالفعل في بعض المواد، لكن القليل منها لم ينتهي حتى الآن، ومن المتوقع انتهائها خلال تلك الأيام الحالية، ومن بعدها يتم البدء في رفع النتيجة على موقع نتائجنا الرسمي.
رابط إعلان نتائج السادس الإعدادي
تم التاكيد على قرب رفع نتائج السادس الإعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا، والذي بدأ استقبال عدد كبير من الطلاب طوال تلك الأيام لمعرفة وقت ظهورها، وأشارت الوزارة إلى سهولة الحصول على نتائج السادس الإعدادي، وذلك بعد إتاحتها بصورة الكترونية على أكثر من موقع مختلف على محرك البحث، ومن أبرز وأسهل طرق الحصول على النتيجة هي تتم عبر موقع نتائجنا، الذي يتيح كشوفات النتائج لجميع المحافظات، والتي يتم تحميلها وبدء التصفح بها لمعرفة نتيجة كل طالب.
نتائج السادس الإعدادي 2024 عبر موقع نتائجنا
بإمكان جميع الطلاب البدء في استخراج نتيجة السادس الإعدادي عبر موقع ملازمنا، لكنه يحتاج تطبيق بعض التعليمات بداخله، والتي تعمل على تقديم النتيجة في أسرع وقت إلى الطالب، وتلك التعليمات متمثلة في الآتي:
- يتم تسجيل الدخول في البداية، وذلك لزيارة صفحة موقع نتائجنا الرئيسية.
- تتوفر داخل الصفحة الرئيسية العديد من الأيقونات، والتي يتم اختيار أيقونة منها وهي السادس الإعدادي.
- ثم تظهر المحافظات المتوفرة في العراق والتي يتوجب على الطالب تحديد محافظته المقيم بها.
- ومن ثم تظهر أيقونة التحميل التي تساعد الطالب في استقبال كشوفات النتيجة على الهاتف.
- ابدأ في فتح كشف النتيجة، وعليك باختيار وتحديد المدرسة حتى يظهر لك الاسم والبيانات الخاصة بك.
- بعد ذلك سيتم عرض لك النتيجة بشكل تفصيلي.