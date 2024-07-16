استعلم epedu.gov.iq.. الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا 2024 بالعراق

نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا، بعد عام كامل كان مليئا بالكد والتعب ينتظر الآلاف من طلاب الصف السادس الاعدادي ظهور نتائج اختبارات الدور الأول والتي انتهت مؤخرا وستكون تلك النتائج هي حصاد لجهد شاق بذلوه خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة، ويأملون أن يتجاوزها بنجاح لينتقلوا الى مرحلة أخرى مصيرية في مستقبلهم التعليمي، ووفقا لإعلان وزارة التربية العراقية فإن النتائج ستظهر في أقرب وقت، وسنستعرض لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي للقسمين العلمي والأدبي.

الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا الالكتروني يمكن لطلاب الصف السادس الاعدادي بكافة المحافظات العراقية معرفة نتيجة اختبارات الدور الاول والتي من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء عمليات الفحص وتدقيق الدرجات التي لازالت مستمرة حتى الآن حيث يعمل المصححون على التأني أثناء رصد النتائج لضمان الشفافية والنزاهة وحصول كل طالب على حقه كاملا دون زيادة أو نقصان، وسنوضح لكم فيما يلي رابط نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا وخطوات الاستعلام : زيارة موقع النتائج الوزارية “نتائجنا” من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قسم نتائج السادس الاعدادي الدور الاول اختر القسم علمي او ادبي.

ثم ابحث عن المحافظة التابع لها واضغط على ايقونة “التنزيل” التي تقابلها.

بعد تحميل الكشوف ابحث عن اسم الطالب المراد ورقم جلوسه.

سيتم استعراض نتيجة الطالب مع بيان بدرجات كل مادة. نتائج السادس اعدادي موقع الوزارة تتيح وزارة التربية العراقية امكانية الاطلاع على نتائج اختبارات المراحل الدراسية المختلفة فور ظهورها من خلال موقعها الالكتروني الرسمي وعبر اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية بالضغط هنا.

من قسم النتائج اختر المرحلة “السادس الاعدادي”.

ادخل البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة ثم اضغط على “استعلام”.