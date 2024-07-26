“ترقبوا” نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن moe-ye.net عدن بالاسم وزارة التربية برقم الجلوس

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في اليمن بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام 2024 للشعبتين العلمي والأدبي ويعد موقع yemenexam.com الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية هو المصدر الرسمي للحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات حيث من المتوقع ظهور النتائج قريباً.

نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الثانوية العامة 2024 في وقت قريب انتهت المحافظات الشمالية من الامتحانات دون شكاوى، مما جعل الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون النتائج بقلق متزايد التأخير في إعلان النتائج بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لكن الوزارة تعمل على توفير النتائج في أقرب فرصة ممكنة عبر الإنترنت والرسائل النصية.

نتائج ثالث ثانوي 2024 اليمن

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي 2024 في صنعاء عبر الاتصال على رقم “161” من الهاتف الثابت وكتابة رقم الجلوس، أو إرسال رسالة تحتوي على رقم الجلوس إلى نفس الرقم من شبكة yemen 4g. بالإضافة إلى ذلك، يمكن محاولة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال موقع yemenexam.com.

نتائج ثالث ثانوي 2024 صنعاء

للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في صنعاء 2024، يجب اتباع الخطوات التالية عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات:

الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار “التاسع”.

اختيار العام الدراسي 2023/2024.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على “البحث عن النتيجة”.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن وزارة التربية

يمكن الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية في عدن ومعرفة نتائج المحافظات الجنوبية من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول.

الضغط على نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج الثانوية العامة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على البحث.

مع اقتراب نهاية عملية التصحيح في صنعاء ووصول نسبة التصحيح في عدن إلى 70%، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في كلا الجانبين خلال الأيام المقبلة وهذا التزامن في الإعلان يأتي رغم الفارق الكبير في مواعيد نهاية الامتحانات بين الوزارتين في الشمال والجنوب.