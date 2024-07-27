لو بتكره الفويس نوتس؟.. ميزة جامدة من واتساب app تقضي على ملل ( الرسائل الصوتية )🌟🌟.. فرصتك تعرفها قبل الجميع!!

دائما ما تقوم منصة واتساب بتحديث تطبيقها بشكل مستمر وإدخال مميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وزيادة الخصوصية والأمان ومن بين هذه التحديثات، تم إدخال خاصية جديدة تتعلق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، والتي أصبحت متاحة حاليا لمستخدمي النسخة التجريبية، إن هذه الميزة تساعد المستخدمين في تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب، مما يساعد في تحسين الوصول للرسائل وسهولة الاستخدام للواتساب بفضل هذه الخاصية الجديدة، سيتمكن المستخدمون من قراءة الرسائل الصوتية المستلمة أو المرسلة، مما يحسن من تجربتهم في التواصل مع بعضهم.

ماهي فائدة ميزة واتساب الخاصة بالرسائل الصوتية؟

تعتبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية، حيث تتيح لهم قراءة الرسائل الصوتية بدلا من محاولة فهمها عبر السماع، خاصة في الأماكن المزدحمة، حيث تتيح هذه الخاصية لهم متابعة المحادثات بفعالية دون الحاجة للاستماع إلى الرسائل الصوتية بصوتها الأصلي، بالإضافة إلى ذلك تقدم هذه الميزة للذين يتلقون رسائل صوتية طويلة خيار قراءة النصوص بسرعة، مما يسهل عليهم فهم المحتوى دون الحاجة للاستماع إلى التسجيل بأكمله كما يوفر النص المكتوب مرجعا سريعا يمكن الرجوع اليع عند الحاجة، مما يمكن المستخدمين من البحث بسهولة عن الملاحظات الصوتية ومراجعتها دون العودة إلى تشغيل الصوت مرة أخرى.

تحويل التسجيلات الصوتية في تطبيق واتساب

عندما يرسل لك شخص رسالة مسجلة مثلا يتم تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك، مما يضمن عدم قدرة أي شخص آخر على الوصول إلى المحتوى الصوتي أو قراءته، حيث يمكن لمستخدمي واتساب تحميل حزم بيانات بلغات متنوعة مثل الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية، الروسية، والهندية، مع إمكانية إضافة لغات جديدة في المستقبل، كما يجب التنبيه إلى أن هذه الميزة قد تكون متاحة حاليا لعدد محدود من المستخدمين في دول تستخدم هذه اللغات بشكل شائع واساسي عن الدول الأخرى.