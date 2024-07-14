لينـك نتائج التاسع سوريا 2024 الدورة الأولى في عموم المحافظات عبر moed.gov.sy 2024.. قريبــا هتطبعها

لا يتوقف البحث عن نتائج التاسع سوريا من كافة الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، حيث ينتظر الطلاب إعلان النتيجة منذ وقت بعيد، ووزارة التربية والتعليم السورية أكدت من جانبها أن أعمال التصحيح والمراجعة قد أوشكت على الانتهاء وأنه لم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة على النتيجة وظهورها بعد ذلك للطلاب، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة.

نتائج التاسع سوريا

نتائج التاسع سوريا من الموضوعات التي شغلت الرأي العام في الجزائر وذلك لأنها تعد من المراحل المهمة والفيصلية في حياة الطلاب في سوريا، ويعد آخر الأخبار الخاصة بالنتيجة جاءت على النحو التالي:

أكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم في سوريا إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة تقوم بإنهاء أعمالها الخاصة برصد درجات الطلاب في الصف التاسع سوريا.

كما أكد المصدر على أن النتيجة من المتوقع أن تكون في خلال ساعات قليلة.

حيث يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم السورية كما تم نشر نتيجة البكالوريا في الأيام الماضية.

الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا أصبح أسهل بكثير وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: