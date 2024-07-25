تسجيل أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بالتفاصيل “بتاريخ اليوم تحديث لحظة بلحظة” 2024

العديد من المواطنين في جمهوريه مصر العربيه الان يتساءلون عن اسعار الحديد والاسمنت اليوم حيث انهم مهمان في البناء فهم من أبرز مواد البناء الأكثر أهمية والتي يقوم الكثير من الأشخاص بالحرص على معرفه الاسعار المتعلقة بهما باستمرار وهذا يعود لعدم استقرار الاسعار المتعلقه بهم بالسوق المصري ومن الجدير بذكر ان تلك الاسعار تؤثر على أسعار المباني الجديدة بالارتفاع والانخفاض باسعارها، يسبب التأثير على المواد الأخرى المستخدمة في عملية البناء وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل اللازمة اسعار الحديد والاسمنت.

أسعار الحديد والاسمنت

يوجد تغير مستمر ودائم في اسعار الحديد والاسمنت وهذا يرجع الى التغير بأسعار الدولار المؤثر على أسعار مواد البناء كذلك أن أسعار الحديد تكون كما يلي:

سعر طن الحديد الاستثماري يكون بحوالي 40270 جنيه مصري

كما أن سعر حديد عز يكون بحوالي 41838 جنيه مصري

كذلك أن سعر حديد السويس يكون بحوالي 39 ألف جنيه مصري

كما أن سعر حديد المراكبي يكون حوالي 41 ألف جنيه مصري

كما أن سعر حديد بشاي يكون حوالي 41 ألف جنيه مصري

هذا بجانب أن حديد العشرى يكون بحوالي 37500 جنيه مصري

كما أن سعر حديد الجيوشي يكون بحوالي 39 ألف جنيه مصري

سعر الاسمنت اليوم

لقد جاء سعر الاسمنت اليوم في الأنواع المختلفة الخاصة به كما يلي: