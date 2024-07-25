تسجيل أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بالتفاصيل “بتاريخ اليوم تحديث لحظة بلحظة” 2024

العديد من المواطنين في جمهوريه مصر العربيه الان يتساءلون عن اسعار الحديد والاسمنت اليوم حيث انهم مهمان في البناء فهم من أبرز مواد البناء الأكثر أهمية والتي يقوم الكثير من الأشخاص بالحرص على معرفه الاسعار المتعلقة بهما باستمرار وهذا يعود لعدم استقرار الاسعار المتعلقه بهم بالسوق المصري ومن الجدير بذكر ان تلك الاسعار تؤثر على أسعار المباني الجديدة بالارتفاع والانخفاض باسعارها، يسبب التأثير على المواد الأخرى المستخدمة في عملية البناء وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل اللازمة اسعار الحديد والاسمنت.
أسعار الحديد والاسمنت
يوجد تغير مستمر ودائم في اسعار الحديد والاسمنت وهذا يرجع الى التغير بأسعار الدولار المؤثر على أسعار مواد البناء كذلك أن أسعار الحديد تكون كما يلي:
- سعر طن الحديد الاستثماري يكون بحوالي 40270 جنيه مصري
- كما أن سعر حديد عز يكون بحوالي 41838 جنيه مصري
- كذلك أن سعر حديد السويس يكون بحوالي 39 ألف جنيه مصري
- كما أن سعر حديد المراكبي يكون حوالي 41 ألف جنيه مصري
- كما أن سعر حديد بشاي يكون حوالي 41 ألف جنيه مصري
- هذا بجانب أن حديد العشرى يكون بحوالي 37500 جنيه مصري
- كما أن سعر حديد الجيوشي يكون بحوالي 39 ألف جنيه مصري
سعر الاسمنت اليوم
لقد جاء سعر الاسمنت اليوم في الأنواع المختلفة الخاصة به كما يلي:
- سعر اسمنت العسكرية يكون بحوالي 1950 جنيه مصري
- كما أن سعر اسمنت السويس يكون بحوالي 2000 جنيه مصري
- كذلك أن سعر اسمنت الشركه العربيه المسلح يكون بحوالي 2000 جنيه مصري
- كما أن سعر اسمنت النصر يكون بحوالي 1960 جنيه مصري
- كذلك أن سعر اسمنت رمادي يكون بحوالي 2298 جنيه مصري
- كذلك أن سعر اسمنت طره وحلوان يكون بحوالي 1990 جنيه مصري