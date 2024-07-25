هتدفع أجرتك كام ؟ .. أسعار البنزين اليوم بتاريخ 25 يوليو 2024 “بنزين 80 + 92 +90”

يواصل العديد من الاشخاص البحث للتعرف على أسعار البنزين اليوم اذ ان تلك الاسعار تشغل بال العديد من المواطنين في مصر في هذا الوقت الحالي، وهي حديث كل المصريين والذي يقوم بمتابعته الكثير من الاشخاص وذلك يرجع للخوف من الزيادة بالأسعار التي تخص السلع الغذائية الأخرى والتي تعد أساس الحياة بجمهوريه مصر العربيه والتي تعد أيضا ما يكون بجعل الشباب في تقدم، وفيما يلي سنوضح لكم اسعار البنزين اليوم.

أسعار البنزين اليوم

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن أسعار البنزين اليوم وذلك عقب ثبوت عدم وجود زيادة بتلك الأسعار فيرغب المواطنين في التعرف على الاسعار بالتفصيل المتعلقة بالبنزين وفيما يلي كل ما يخص تلك الأسعار:

بنزين 80 يبلغ حتى 11 جنيه مصري للمتر الواحد بنزين 92 يبلغ حتى 12:30 جنيه مصرى للتر الواحد

كما أن بنزين 95 يبلغ حتى 13 ونصف جنيه مصري للتر الواحد

كذلك أن طن 95 يبلغ حتى 830 دولار للطن الواحد الكيروسين يبلغ حتى 10 جنيهات مصرية للتر الواحد

اسطوانة بوتاجاز تبلغ حتى 100 جنيه مصري للعبوه

أسعار البنزين قبل الزيادة الأخيرة

في الحقيقه وان آخر زيادة كانت أسعار البنزين زادت بمقدار جنيه واحد لكل لتر وفيما يلي تلك الأسعار قبل الزيادة:

بنزين 80 10 جنيهات مصرية للتر الواحد بنزين 92 11 ونصف الواحد

كذلك بنزين 95 ب 12 ونصف جنيه مصري للتر الواحد اسطوانة بوتاجاز 75 جنيه مصري للعبوه

سعر السولار اليوم

تعد زيادة السولار بزيادة هائلة العديد من الأشخاص قد تفاجأوا بها وفيما يلي:

سعر السولار قبل وبعد الزيادة حيث ان سعر السولار استمر بالثبات حتى فترة طويلة وفيما يلي السعر بالتفصيل: