إضافة واتساب المذهلة!.. ميزة مجانية من WhatsApp لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

تزامنًا مع الإضافات الجديدة من واتساب للتسهيل على كافة المستخدمين في التصفح دون أي مشكلات يواجههم، وأكد تقرير صادر عن موقع ” WA Beta Info” أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم بقراءة المحتوى دون القيام بتشغيل الصوت العالي، كما أن هذه الإضافة يتم إجراءها مع الإصدار التجريبي في العديد من الدول الذين لديهم الإصدار التجريبي من واتساب لنظام الأندرويد، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالإضافة الجديدة التي تم إدخالها في تطبيق واتساب، حتى يتعرف عليها ملايين المستخدمين.

إضافة جديدة في واتساب WhatsApp

من أبرز الإضافات الجديدة التي يقدمها تطبيق واتساب WhatsApp، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

طرح واتساب ضمن الإصدار التجريبي لكي يتم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وهذه الإضافة الجديدة تُتيح تلك الميزة بقراءة المحتوى دون تشغيل الصوت العالي.

الميزة الجديدة يتم في الوقت الحالي إجراءها على بعض من مستخدمي الإصدار التجريبي ببعض الدول الذين قاموا بتنزيله لنظام الأندرويد.

ميزة واتساب الجديدة 2024

وأوضح تطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة التي تضمن تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة تشمل العديد من اللغات المتمثلة في الإنجليزية والإسبانية وكذلك البرتغالية، مع توافر العديد من اللغات الجديدة في الفترة المقبلة، حتى أن الميزة يقترب الإنتهاء منها في الوقت الحالي، وإجراءها ضمن مرحلة الإختبار وهي متاحة لعدد من المستخدمين ضمن النسخة التجريبية، ويقوم واتساب بإطلاق العديد من الإضافات والمميزات الجديدة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين.

تحديث واتساب العادي

ويمكنك بكل سهولة تحديث واتساب العادي، والإستمتاع بكافة الإضافات الجديدة التي يوفرها التحديث الجديد، كما في الخطوات التالية:-