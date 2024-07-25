سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء مقابل الجنية المصري بتاريخ 25 يوليو 2024

يوجد الكثير من المواطنين في مصر يتساءلون عن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، اذ ان عملية البحث ازدادت كثيرا حول هذا الموضوع من جانب العديد من المواطنين في مصر ويعد الدينار الكويتي من العملات العربيه السمينة والتي يقوم بالبحث عنها العديد من المسافرين وايضا الاشخاص الذين يعملون بمجال البورصة وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل اذ ان سعر الدينار الكويتي اليوم بالسوق السوداء يكون حواء بحوالي 160.34 جنيه مصري للشراء، و 158 جنيه مصري للبيع وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
يقوم الكثير من التجار بالتساؤل عن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، وفيما يلي أحدث الأسعار:
- 1 دينار كويتى يكون بحوالي 34 جنيه مصري
- 5 دينار كويتى يكون بحوالي 7 جنيه مصري
- 10 دينار كويتى يكون بحوالي1,603.4 جنيه مصري
- 25 دينار كويتى يكون بحوالي 4,008.5 جنيه مصري
- 50 دينار كويتى يكون بحوالي 8,017 جنيه مصري
- 100 دينار كويتى يكون بحوالي 16,034 جنيه مصري
- 150 دينار كويتى يكون بحوالي 24,051 جنيه مصري
- 200 دينار كويتى يكون بحوالي 32,068 جنيه مصري
- 250 دينار كويتى يكون بحوالي 40,085 جنيه مصري
- 300 دينار كويتى يكون بحوالي 48,102 جنيه مصري
- 500 دينار كويتى يكون بحوالي 80,170 جنيه مصري
- 700 دينار كويتى يكون بحوالي 112,238 جنيه مصري
- 1000 دينار كويتى يكون بحوالي 160,340 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
- بالبنك المركزى المركزى يكون بحوالي 568 158.041
- بالبنك الأهلي المصري الأهلي المصري يكون بحوالي 358 157.31
- كما انه ببنك مصر بنك مصر يكون بحوالي 41 157.413
- ببنك القاهرة بنك القاهرة يكون بحوالي 229 157.346
- بمصرف أبوظبى الإسلامى مصرف ابو ظبى يكون بحوالي 489 153.492
- كما أنه بالبنك التجاري الدولي يكون بحوالي CIB368 152.375
- ببنك الإسكندرية بنك الإسكندرية يكون بحوالي 358 152.177
- كذلك أنه بالبنك الأهلى القطرى يكون بحوالي QNB462 150.244
- ببنك كريدى أجريكول بنك أجريكول 248 149.721