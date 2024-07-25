سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء مقابل الجنية المصري بتاريخ 25 يوليو 2024

يوجد الكثير من المواطنين في مصر يتساءلون عن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، اذ ان عملية البحث ازدادت كثيرا حول هذا الموضوع من جانب العديد من المواطنين في مصر ويعد الدينار الكويتي من العملات العربيه السمينة والتي يقوم بالبحث عنها العديد من المسافرين وايضا الاشخاص الذين يعملون بمجال البورصة وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل اذ ان سعر الدينار الكويتي اليوم بالسوق السوداء يكون حواء بحوالي 160.34 جنيه مصري للشراء، و 158 جنيه مصري للبيع وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

يقوم الكثير من التجار بالتساؤل عن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، وفيما يلي أحدث الأسعار:

1 دينار كويتى يكون بحوالي 34 جنيه مصري

5 دينار كويتى يكون بحوالي 7 جنيه مصري

10 دينار كويتى يكون بحوالي1,603.4 جنيه مصري

25 دينار كويتى يكون بحوالي 4,008.5 جنيه مصري

50 دينار كويتى يكون بحوالي 8,017 جنيه مصري

100 دينار كويتى يكون بحوالي 16,034 جنيه مصري

150 دينار كويتى يكون بحوالي 24,051 جنيه مصري

200 دينار كويتى يكون بحوالي 32,068 جنيه مصري

250 دينار كويتى يكون بحوالي 40,085 جنيه مصري

300 دينار كويتى يكون بحوالي 48,102 جنيه مصري

500 دينار كويتى يكون بحوالي 80,170 جنيه مصري

700 دينار كويتى يكون بحوالي 112,238 جنيه مصري

1000 دينار كويتى يكون بحوالي 160,340 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية