“قوة الأداء بسعر لا يقاوم” .. اعرف بنفسك مواصفات هاتف Vivo Y17s.. بتصميم أنيق وعصري

يعتبر هاتف Vivo Y17s أحد الإضافات الجديدة إلى سلسلة Y الشهيرة من شركة فيفو، والتي تستهدف شريحة المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والمظهر العصري بسعر مناسب، يأتي هذا الهاتف مزودًا بمجموعة من الميزات التي تجعله خيارًا جذابًا، بما في ذلك شاشة كبيرة، وكاميرا خلفية مزدوجة، وبطارية قوية، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح شامل لمواصفات و سعر هاتف Vivo Y17s فتابعونا في السطور القادمة.

مواصفات هاتف Vivo Y17s

يتمتع هاتف Vivo Y17s بمجموعة من المميزات المناسبة للجميع ومنها:

يتميز هاتف Vivo Y17s بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة، بدقة +HD، وتوفر تجربة مشاهدة ممتعة للأفلام ومقاطع الفيديو والألعاب.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، وهو شريحة متوسطة المدى تقدم أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب الخفيفة.

يتوفر الهاتف بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية توسعتها عبر بطاقة microSD، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مما يضمن تشغيل سلس للتطبيقات والمهام المتعددة.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 50 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية و 2 ميجابيكسل للكاميرا المساعدة، وتدعم الكاميرا العديد من الميزات مثل وضع البورتريه وتصوير الفيديو بدقة عالية، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وهي مناسبة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

و 2 ميجابيكسل للكاميرا المساعدة، وتدعم الكاميرا العديد من الميزات مثل وضع البورتريه وتصوير الفيديو بدقة عالية، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وهي مناسبة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. يزود الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مما يوفر عمر بطارية طويل للاستخدام المكثف.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Funtouch OS.

سعر هاتف Vivo Y17s

يتفاوت سعر هاتف Vivo Y17s حسب المنطقة والمتجر، ولكن بشكل عام يعتبر الهاتف خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية، حيث يصل سعر الهاتف في مصر بمساحة تخزين 6 جيجا رام 7200، أما بالنسبة لسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية فهو يصل إلى 550 ريال سعودي، حيث يعتبر هاتف Vivo Y17s خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة، ويوفر أداءً جيدًا وميزات مفيدة مع شاشة كبيرة، وكاميرا خلفية مزدوجة، وبطارية قوية،