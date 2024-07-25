اسعد أولادك وعلمهم صح ..احدث تردد لقناة طيور الجنة 2024 وطريقة تثبيت القناة.

يهتم العديد من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة، والتي تعتبر من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي من خلال مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني الهادفة والبرامج التي تقدم للأطفال و التى تساعدهم على تعلم العديد من المهارات و لذلك فهى قناة محببة لدى الأطفال وفيما يلي، سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024.

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة طيور الجنة 2024 و أعلنت إدارة القناة عن التردد القناة ليتمكن كل المشاهدين من العمل على تثبيتها بكل سهولة على جهاز الأستقبال الخاص بهم والاستمتاع بالقناة بجودة أعلة فى الصورة والصوت.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال.

اذهب إلى القائمة الرئيسية باستخدام زر التحكم، ثم اختر الإعدادات العامة.

اضغط على قائمة “التركيب”، ثم اختر “التثبيت” وحدد البحث اليدوى

أدخل التردد ومعدل الترميز للقناة، ثم قم بإكمال بقية المعلومات المطلوبة.

قم بتشغيل خيار “البحث”، وبعد بضع ثوان ستظهر لك العديد من القنوات.

ابحث عن قناة “طيور الجنة” واخترها، ثم أضفها إلى قائمة قنواتك.

بعد ذلك تكون أنت وعائلتك قادرين على الاستمتاع بمشاهدة القناة والمحتوى الرائع الذي تقدمه.