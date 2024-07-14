هل ظهرت؟.. نتيجة الثانوية العامة اليمن وكافة محافظتها 2024 عبر الموقع الرسمي

علي الرغم من أداء طلاب الثانوية العامة باليمن الامتحانات بما يقارب من 15 يوما حتي الآن لم يتم الإعلان عن النتائج، يترقب طلاب الثانوية العامة في دولة اليمن نتائجهم بفارغ الصبر، حيث يسودهم حاله من القلق الشديد والتوتر أيضا بسبب عدم ظهورها، من خلالة أوضح مصدر مسئول داخل وزارة التربية اليمنية علي انه جاري الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب، وجاري العمل أيضا بكل دقة وذلك لكي يأخذ كل طالب حقة دون ظلم، سنخبركم بجميع التفاصيل اللازمة من خلال هذا الموضوع ابقوا معانا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة باليمن 2024

اكد مصدر مسئول داخل الوزارة علي انه سيتم الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة القادمة، أشار إلي انه يوجد رابط رسمي من اجل الحصول علي النتائج، حيث يتمكن جميع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال الدخول علي الموقع الرسمي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن 2024

أتاحت وزارة التربية اليمنية عن إجراء بعض الخطوات من اجل الاستعلام عن النتائج في الخطوات الآتية: