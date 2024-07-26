” قناة شباب المستقبل ” .. ضبط تردد قناة سبيس تون الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

تعتبر قناة سبيس تون واحدة من أبرز قنوات الأطفال الشهيرة، والتي تحقق نجاح كبير منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، حيث تعرض باقة مميزة من أفضل برامج الأطفال بجودة عالية بدون توقف أو انقطاع، كما تعرض مجموعة من أفضل أغاني الأطفال، وتقوم بنقل البث الفضائي الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد القناة الجديد بعد التحديث.

تردد قناة سبيس تون على نايل سات

حرصت إدارة قناة سبيس تون على تحديث التردد الخاص بالقناة على جميع الأقمار الصناعية، وذلك لكي يتم تحسين البث الفضائي الخاص بها من حيث الصوت والصورة والاشارة كذلك، ويمكن استقبال القناة بسهولة لمتابعة كل ما يخص الأطفال في جميع الأعمار، من خلال التردد التالي:

التردد: 11785.

من خلال معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة سبيس تون على عرب سات 2025

تحظى شاشة قناة سبيس تون الفضائية الخاصة بالأطفال بنسب مشاهدة مرتفعة تصل إلى الملايين في مختلف الدول العربية بشكل عام، حيث يتم متابعتها من جانب الكبار والصغار كذلك، فقد حرصت قناة سبيس تون على توفير تردد جديد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات، والذي يمكنكم من خلاله استقبال القناة بكل سهولة من خلال البيانات التالية: