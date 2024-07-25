” سجل فورًا “.. التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق والشروط المطلوبة

أوضحت الجهات المختصة في الحكومة العراقية عن آلية التسجيل بسهولة في قرعة الحج هذا العام 2025، حيث تعتبر من الخدمات التي يحتاج إليها عدد كبير من الأشخاص، فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل بسهولة، تابع الآن ما نستعرضه في هذا الصدد.

التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

يمكن التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق من جانب المواطنين بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

ثم يتم العمل على إختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

في الخطوة التالية يتطلب من المستخدم ادخال جميع البيانات بشكل صحيح في استمارة التقديم للحج والعمرة في الأماكن الفارغة المخصصة لذلك.

الموافقة على جميع الشروط والاحكام بعد الاطلاع عليها.

ثم يتم الضغط على زر إرسال النموذج.

يتم تحميل الاستمارة بصيغة pdf.

ثم يتم الضغط على زر إرسال الاستمارة.

يتم الانتظار حتى يتم الموافقة عليها من الهيئة العليا للحج والعمرة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

لكي يتم القبول في قرعة الحج في العراق من جانب المواطنين في جميع المحافظات، لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط الهامة، والتي تتمثل فيما يلي: