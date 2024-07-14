تعرف على الموعد المحدد للدخول المدرسي 2025 رزنامة العطل المدرسية بالجزائر

تعد فترة الدخول المدرسي في الجزائر من أهم الأوقات التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر حيث تعلن وزارة التربية الوطنية في كل عام عن التواريخ الرسمية لبداية العام الدراسي والعطل المدرسية كما تعتبر هذه الإعلانات ضرورية للتخطيط المسبق للأنشطة التعليمية والعائلية على حد سواء حيث أنه مع اقتراب عام 2025 يتطلع الجميع لمعرفة موعد بدء الدراسة و الرزنامة الكاملة للعطل المدرسية التي توفر فرصا الراحة والاستجمام وكذلك تنظيم الوقت للطلاب وأولياء الأمور.

موعد الدخول المدرسي 2025 في الجزائر

من المتوقع أن تكون بداية العام الدراسي 2025 في الجزائر في أوائل شهر سبتمبر كما هو الحال في السنوات السابقة حيث يتم تحديد التاريخ الرسمي من قبل وزارة التربية الوطنية وعادة ما يعلن عنه في منتصف العام الجاري.

رزنامة العطل المدرسية 2025

تبدأ عادة في نهاية شهر أكتوبر وتستمر لمدة أسبوع.

تبدأ في نهاية شهر ديسمبر وتستمر لمدة أسبوعين تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

تبدأ في نهاية شهر مارس وتستمر لمدة أسبوعين.

تبدأ بعد انتهاء الامتحانات النهائية في نهاية شهر يونيو وتستمر حتى بداية العام الدراسي التالي.

العطل الرسمية و الأعياد

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد الاعياد والعطل الرسمية فى الجزائر والتى جاءت على النحو الآتي: