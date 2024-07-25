الوطن لا ينسى أبناءه .. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق بتوفير رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، وذلك لتمكين جميع المتقدمين من معرفة نتيجة قبولهم في الدعم المقدم فور إعلان موعد ظهور قوائم الأسماء، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية إحدى المبادرات الحكومية العراقية التي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، وفي التفاصيل القادمة سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في الدعم بالإضافة إلى شروط الاستحقاق التي وضعتها الوزارة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة2024

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتى الإلكترونية باستخدام حسابك الشخصي، أو يمكنك إنشاء حساب.

إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

اختر دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة.

ثم اكتب اسم المحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

تأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

اضغط على الأيقونة المخصصة للاستعلام عن المشمولين برعاية اجتماعية وانتظر حتى تظهر لك على الشاشة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم الدعم للمستفيدين من الوجبة الأخيرة وفقاً لمجموعة من الشروط والمعايير الأساسية التي ينبغي التأكد من خلالها أن المتقدم يستحق فعلاً هذه المساعدة، لذا فإن أبرز هذه الشروط جاءت كالتالي: