results.mlazemna.com نتائج السادس اعدادي 2024 الدور الاول pdf علمي – أدبي جميع المحافظات عبر وزارة التربية

تتزايد عمليات البحث يومًا تلو الآخر عن نتائج السادس اعدادي 2024 الدور الاول وفي هذا المقال سنتعرف ميعاد الإعلان عن النتيجة، ومرحلة السادس الإعدادي أهم مرحلة تعليمية في حياة الطالب العراقي لأن يترتب عليها تحديد مصيره التعليمي وكذلك العملي، ويرغب كل طالب أن يحصل على درجة عالية لكي يتاح أمامه عدد من الكليات، وبالتالي يصبح لديه اختيارات عديدة للكليات التي سيلتحق بها على عكس الطالب الذي يحصل على مجموع قليل.

نتائج السادس اعدادي 2024 الدور الاول

لم تصرح وزارة التربية العراقية حتى الآن عن موعد ظهور نتائج السادس اعدادي 2024 الدور الاول، وقالت أن أعمال التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة والمراجعون يعملون بمنتهى الدقة والشفافية ليحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات، وهذا هو السبب في عدم ظهور النتيجة حتى الآن، ومن جانبها أشارت التربية النيابية إلى أنها ستزور مقر الوزارة لمتابعة تصحيح وتدقيق أوراق إجابات الطلاب، كما أن عدد كبير من الإدارات التعليمية بدأت بتوزيع الرقم السري الخاص بالطلاب ليتمكنوا من خلال الاستعلام عن النتائج، وهذا إن دل فيدل على قرب إعلانها للقسمين العلمي والأدبي لجميع المحافظات.

نتائج السادس اعدادي pdf 2024

ستظهر نتائج السادس اعدادي 2024 الدور الاول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وذلك بعدما يتم اعتمادها من قبل وزير التربية خلال مؤتمر صحفي سيتم عرضه على التلفاز، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكنك استخراج النتائج من خلال الآتي:-