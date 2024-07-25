المزيد من الاثارة والمتعة .. موعد الموسم الثانى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول من هذا المسلسل التاريخي بدأ العديد من محبي المسلسلات التاريخية في جميع الدول العربية بالبحث عن موعد عرض الجزء الثاني في ظل حالة من الانتظار والتشويق للتعرف على الأحداث التي سيتضمنها هذا الموسم، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا أكبر من الجزء الأول ونسب مشاهدة عالية بسبب التشويق الكبير في الأحداث خلال الحلقات الأخيرة، في السطور التالية سنتعرف على تفاصيل موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني 2024 والقنوات التي ستعرضه.

موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبى.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يعد عملاً تاريخياً عظيماً، حيث يقدم قصصاً حقيقية، وقد أعلن فريق الإنتاج عن الانتهاء من الجزء الثاني من المسلسل الذي يتابع حياة القائد صلاح الدين الأيوبي، و يسلط الضوء على بطولات صلاح الدين والفتوحات التي قام بها، ومن المقرر أن يُعرض قريباً على الشاشات العربية، ويتوقع عرضه في شهر سبتمبرالقادم.

أهم القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبى.

نظرا للنجاج الذى حققه مسلسل صلاح الدين الأيوبى فى الجزء الأول نتعرف على أهم القنوات التى يعرض من خلالها الجزء الثانى من المسلسل وهى :

قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة 12034

الاستقطاب أفقى

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

قناة ATV التركية

تردد القناة 10696

الاستقطاب أفقى

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبى

شارك فى مسلسل صلاح الدين الأيوبى عدد كثير من نجوم الفن التركى الذين يتمتعون بشهرة كبيرة فى العالم العربى ومنهم: