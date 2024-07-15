شاومي تعلن عن هاتف جبار.. مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13 5G بالكامل بعد إصداره بشكل رسمي

أعلنت شركة شاومي العالمية عن هاتف جديد بمواصفات ممتازة وهو الهاتف Xiaomi Redmi 13 5G، ويتمتع هذا الهاتف بإمكانيات عالية جداً كعادة هواتف شاومي، وأصدرت الشركة هاتفها الجديد في التاسع من هذا الشهر يوليو 2024، وأصبح الهاتف الآن متاح في الأسواق العالمية للهواتف المحمولة.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13 5G

يتمتع هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13 5G ببطارية كبيرة جداً تدوم لفترة طويلة، كما يتميز الهاتف بكاميرا ممتازة ذات دقة عالية، بالإضافة إلى ذلك فإن هاتف شاومي يتمتع بمعالج أداء قوي ونظام تشغيل ممتاز مناسب للألعاب الثقيلة، وإليك أبرز المواصفات الخاصة بالهاتف:

وزن الهاتف 205 جرام ويعتبر خفيف جداً.

شاشة كبيرة 6.7 إنشات من النوع IPS LCD بمعدل تحديث 120 هيرتز.

نظام تشغيل أندرويد 14.

معالج أداء قوي من النوع Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 AE.

السعة التخزينية: 128 أو 256 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 8 جيجا بايت.

كاميرا خلفية 108 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل.

بطارية الهاتف 5030 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع 33 وات.

يدعم الهاتف خصائص مختلفة مثل واي فاي وجي بي إس وبلوتوث وNFC وغيرها من المميزات.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

تصميم الهاتف متميز حيث يشبه كثيراً هاتف آيفون.

عيوب هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13 5G

على الرغم من المميزات الهائلة التي يتمتع بها الهاتف الجديد من شاومي، إلا أنه يتواجد به بعض العيوب التي قد تظهر في الهاتف، وهذه أبرز العيوب: