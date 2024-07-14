FAST “مٌباااشر” رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا حسب الاسم الثلاثي أو رقم الاكتتاب عبر Moed gov sy

اقتربت أعمال التصحيح من الانتهاء في العديد من المحافظات السورية وأعلنت الوزارة ذلك، ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة تفعيل رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا، حيث يعتبر هذا الفصل الدراسي أحد أهم مرحلة في التعليم الأساسي لأن بناءً على المجموع الذي سيحصله الطالب سيتحدد نوع التعليم الثانوي الذي سيلتحق به، تابع معنا لتعرف آخر أخبار النتائج وخطوات الاستعلام عنها حسب الاسم أو حسب رقم الاكتتاب.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

يمكنك الدخول على رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا عندما تعلن الوزارة عن ظهور النتيجة على الصفحات الرسمية لها، وأعلنت مصادر من داخل وزارة التربية السورية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح بالكامل في محافظتي “حلب ودمشق”، ولكن ما زالت أعمال التصحيح مستمرة في ريف دمشق وباقي المحافظات، ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن النتائج خلال الأسبوع الجاري وتشير المصادر إلى أنها من المتوقع أن تظهر يوم الخميس المقبل.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

إليكم رابط نتائج الصف التاسع 2024 سوريا لتتمكن من الاستعلام عن نتيجة الطالب بعد اعتمادها من وزير التربية السورية، كالآتي:-

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية .

. أو من هنااا .

. بعد ذلك قم بالضغط على “نتائج الامتحانات”.

ثم اختار “نتائج التاسع”.

بعد ذلك حدد الدور أي “الدور الأول” ثم اختار العام “2024”.

ثم اكتب اسم الطالب بشكل صحيح أو استعلم عن طريق رقم الاكتتاب الخاص به وتأكد من كتابته بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر أمامك نتيجة الطالب بالتفصيل.

تطبيق نتائج الامتحانات نتائج التاسع سوريا 2024

يمكنك أيضًا الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 سوريا من خلال الهاتف وذلك باستخدام التطبيق الذي وفرته الوزارة:

حمل تطبيق “نتائج الامتحانات” من جوجل بلاي أو اب ستور.

ثبت التطبيق ثم افتحه.

ثم حدد “نتائج الصف التاسع”.

ابدأ في كتابة اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

في النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

من المنتظر إعلان نتائج الصف التاسع 2024 سوريا مع نهاية الأسبوع الجاري حيث تشير بعض المصادر إلى أن النتائج ستعلن يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو / تموز 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية، وسيتمكن الطلبة والطالبات من استخراجها والاستعلام عنها عن طريق الاسم ثلاثي أو عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، وذلك عن طريق إتباع مجموعة الخطوات البسيطة السابقة.