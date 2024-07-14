لو محوش 100 ألف جنيه هتاخد 16000 جنيه وانت في بيتك!!.. شهادات البنك الأهلي لا تقارن

يرغب العديد من المواطنين في الحفاظ على قيمة أموالهم، عبر استثمارها في العديد من المشاريع المختلفة التي من أبرزها شهادات البنوك، مما يتمكن العملاء من شراء شهادات ادخارية لتزويد قيمة المالي، ومن أبرزها البنك الأهلي التي أطلق شهادة بعائد ادخاري وصل لـ 16%، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على قيمة الاستثمار الراغب في الحصول عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حساب قيمة عائد بـ 100 ألف من البنك الأهلي

في حالة إذا رغب العميل في شراء شهادة تُقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه بعائد سنوي يصل إلى 16%، فإنه يمكن حسابها بالضرب في 16 والقسمة على 100، ليخرج لك قيمة العائد التي تصل قيمته إلى 16000 جنيه سنويًا، ومن الممكن الحصول على العائد شهريًا كما يرغب العميل، وتصل قيمته في الوقت الحالي إلى 1333 جنيه، مع العلم أن الحد الأدنى لشراء الشهادة تكون بـ 1000 جنيه فأكثر.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي

ويمكنك الحصول على شهادات أخرى من البنك الأهلي، مما جاءت تفاصيلها على النحو الأتي:-