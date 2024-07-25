كن من حماة الوطن .. الرابط الرسمى للتقديم فى معهد مفوضى الشرطة العراقية 2024

أعلنت المديرية العامة للتطوع في وزارة الداخلية العراقية عن بدء التقديم للدورة الحادية عشر لمعهد إعداد مفوضي الشرطة للذكور الذين يحملون شهادة الدراسة المتوسطة من جميع المحافظات العراقية؛ ونتيجة لهذا الإعلان، ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير من قبل العديد من العراقيين للاستفسار عن الشروط اللازمة للمتقدمين للالتحاق بالمعهد.

التقديم فى معهد مفوضي الشرطة فى العراق 2024.

أعلن معهد إعداد مفوضى الشرطة التابع لوزارة الداخلية العراقية أن باب التقديم في معهد مفوضي الشرطة سيفتح أمام الجميع اعتبارًا من الثلاثاء 23 يوليو وسيستمر التسجيل حتى 2 أغسطس المقبل على جميع المواطنين الراغبين في التسجيل الإسراع للدخول إلى الموقع وإدخال بياناتهم الشخصية.

خطوات التقديم فى معهد اعداد مفوضي الشرطة العراقية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه بإمكان جميع الطلاب من خريجي المرحلة المتوسطة التقدم بطلب للالتحاق بمعهد إعداد مفوضي الشرطة عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية.

الضغط على رمز التقديم في معهد إعداد مفوضي الشرطة.

ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التقديم لمعهد إعدادي مفوضي الشرطة.