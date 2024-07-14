“احجز من دلوقتي”.. رابط التسجيل في منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000$ دولار مع الإجراءات والشروط المطلوبة

يعد أمر الحصول على العملات الأجنبية خاصة الدولار في ليبيا هو من الأمور الهامة التي يسعى إليها العديد من المواطنين كونهم يقوم باستخدام تلك العملة في شراء العديد من احتياجاتهم التي تحتاج إلى الدفع بالدولار أو عملات نقدية أخرى مختلفة، ويتاح هذا الأمر بحجز تلك العملات بشكل منظم عبر مصرف ليبيا المركزي تابعونا لمزيد من التفاصيل.

رابط التسجيل في منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000$ دولار

في هذا السياق أوضح مصرف ليبيا المركزي الخطوات الواجب إتباعها لحجز العملات الأجنبية بمبلغ يصل إلى 4000 دولار عبر الموقع الرسمي الخاص بالمصرف بما يتيح للمواطنين سهولة الحصول على العملات الأجنبية، وحمايتهم من الاحتكار وإليكم الخطوات:

أولا يتم الدخول على يتم الدخول على الرابط الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من هنا.

ثانيا التسجيل من خلال الحساب الشخصي على الموقع لتسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد بكتابة بعض البيانات الشخصية ورقم الهويه.

ثالثا يتم تسجيل الرقم المرئي الذي يتم إرساله على الجوال المسجل بالموقع.

رابعا يتم إدخال رقم الحساب الشخصي مع مراعاة أن يكون ساري.

أخيراً بعد التأكد من صحة البيانات يتم النقر على أيقونة حجز لإرسال الطلب وسوف يتم استلام رسالة في حالة القبول أو الرفض

شروط التسجيل في منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي

هناك عدة شروط اساسية أعلنها مصرف ليبيا المركزي لضمان التسجيل في منظومة حجز العملات الأجنبية كالتالي: