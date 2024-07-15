توضيح من وزارة المالية العراقية.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446 في إطار الجهود إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المتقاعدين، كشفت الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة المالية عن خطط لزيادة الرواتب في عام 2024 و هذا الإعلان يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير بيئة حياتية كريمة لهم، مع إجراء مراجعة شاملة للرواتب بهدف مواكبة الزيادات التكليفية وضمان الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وفي المقال سنقدم لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446

في شهر يوليو قامت الحكومة العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446 بنسبة 5% عن الرواتب الحالية، وذلك من خلال سلسلة التي يمكن توضيحها كالتالي:

الذين كانوا يتلقون راتبا شهريا قدره 450 ألف دينار عراقي استفادوا من الزيادة، ليصل راتبهم بعد الزيادة كالآتي: 550 ألف دينار عراقي.

لمن كان يحصل على راتب قدره 550 ألف دينار عراقي، استفادوا من الزيادة، حيث ارتفعت رواتبهم الآن إلى التالي: 650 ألف دينار عراقي.

استفادة المتقاعدين الذين كانوا يتلقون 650 ألف دينار عراقي من الزيادة، ليصل راتبهم إلى الآتي: 750 ألف دينار عراقي.

من كان يتقاضى 750 ألف دينار عراقي بعد الزيادة كالتالي: 850 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين فى العراق 2024

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 1446، و للحصول على معلومات حول صرف الرواتب في شهر يوليو 2024 من خلال اتباع الإجراءات الآتية بسهولة: