ما حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل ومتى وفضل صيام هذا اليوم المبارك

يأتي يوم عاشوراء بالفرحة والخير على جميع المسلمين، حيث يحتفل به الجميع من خلال تناول الأكلات الخاصة للمناسبة الدينية العظيمة أو التنزه في العديد من الأماكن والاحتفال بالكثير من الطرق الأخرى، حيث أنه يوافق يوم الثلاثاء القادم العاشر من شهر محرم 16 من شهر يوليو بأنه يوم عاشوراء، وهو من الأيام المستحب صيامها عند جميع المسلمين، ويعد صيام يوم عاشوراء من إحدى السنن النبوية التي لها الفضل الكبير والعظيم، حيث تعد من الأيام التي من الله بها على خلقه وذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بصيام يوم عاشوراء.

ما حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل

يعد السبب الرئيسي والمهم وراء صيام يوم عاشوراء بأن الله سبحانه وتعالى قد نجا فيها سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء حيث أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وقال« ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان رمضان» بالإضافة إلى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يذكر المسلمين في صيام يوم عاشوراء ويقول في حديثه الشريف« وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» لذلك قد بدأ اتباع هذه السنة.

متى صيام يوم عاشوراء

يوافق يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام، وقد تم تحديد موعده من قبل دار الإفتاء المصرية أنه يوافق يوم الثلاثاء 16 من شهر يوليو لعام 2024 ويوافق يوم التاسوعاء 15 من شهر يوليو 2024 والتي يتمثل بيوم الإثنين، وقد تم التأكيد على أن صيام يوم عاشوراء من إحدى السنن النبوية المتبعة ويأتي بفضل عظيم على جميع المسلمين بتكفير الذنوب سنه مرت من عمر الصائم.

فضل صيام يوم عاشوراء

يأتي يوم عاشوراء بفضل عظيم على جميع الصائمين والمسلمين، حيث يتمثل ذلك فيما يلي: