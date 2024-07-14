تزايدت معدلات البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده وهل يجوز الصيام بدون نية، حيث يأتي يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم ويتم صيامه سبباً لنجاة سيدنا موسى عليه السلام هو وقومه من فرعون، ويأتي إلينا بالفضل والخير، حيث يكفر ذنوب سنه ماضية، ويحل علينا هذا العام 2024 في اليوم الموافق 16 من شهر يوليو، والتي يتمثل بيوم الثلاثاء ويعد من السنن النبوية التي يستحب صيامها، ويمكن أن يتم صيام يوم عاشوراء فقط فله الأجر والثواب.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده

نظراً لتزايد التساؤلات من قبل الكثير من الأشخاص بشأن هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده، فإنه يجوز الصيام منفرداً، وذلك لعدم وجود ناهية عن صومه منفرداً، بل وجود الثوابت الخاصة بالثواب لجميع الصائمين في يوم عاشوراء ولو منفرداً، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه “قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر أيضاً بصيامه”.

لكن يستحب أن يتم صيام يوم التاسع من شهر محرم عن عبد الله رضي الله عنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله فإذا كان العالم المقبل إن شاء الله صوم اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز الصيام بدون نية

قد جاء الجواب من قبل دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي بأن الفقهاء ذهبوا أنه لا يشترط تثبيت النية من الليل في صوم التطوع مثل صيام يوم عاشوراء، حيث أنه يمكن لمن استيقظ قبل أذان الظهر له أن ينوي الصيام وبشرط أن لا يكون قد فعل شيئا من المفطرات من طلوع الفجر حتى وقت إطلاق نية الصوم.