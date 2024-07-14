وحش الهواتف وصل.. مواصفات وسعر هاتف Realme GT Neo 6 SE الأكثر طلبًا

تم الكشف علي هاتف ريلمي جي تي نيو 6 من قبل الشركة العالمية ريلمي بأحدث الإصدارات العالمية وبتقنيات عالية الجودة، كما يحتوي هذا الهاتف علي بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، يدعم أيضا الشحن السريع بقوة 100 واط، عبر هذه السطور سنوضح لكم جميع التفاصيل اللازمة والتي تتمثل في عيوب، مميزات هذا الهاتف بالإضافة إلي أسعاره أيضا انتظرنا.

اعرف عيوب هاتف ريلمي جي تي نيو 6

لا يقوم هذا الهاتف بدعم تركيب شريحة الميموري.

خامات الهاتف من البلاستيك.

يعد أداء كاميرا الهاتف الأمامية متوسطة.

ليس لدية منفذ للسماعات اللاسلكية.

ماهي مميزات Realme GT Neo 6 SE

تدعم السماعات الخارجية صوت ستريو من اجل الحصول علي تجربة صوتية مميزة.

تقوم الكاميرا الخلفية الرئيسية بأداء غالي غاية في الدقة.

يحتوي علي بطارية هاتف بسعة كبيرة، حيث يمكن لمستخدمي هذا الهاتف استخدامه لفترات طويلة.

يدعم أيضا الشحن السريع بقوة 100 واط.

يدعم الهاتف بصمة كف اليد فقط، لا يوجد داعي إلي تحريك الهاتف بعمل حركات .

يحتوي علي شاشة كبيرة بدقة ممتازة بدقة عالية 1.5.

يحتوي علي ذاكرة داخلية 512 جيجابايت مع 16 جيجا رام.

أسعار هاتف ريلمي جي تي نيو 6