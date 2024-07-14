أحمي نفسك وخصوصيتك.. واتساب يُطلق إضافة جديدة للحفاظ على الخصوصية

ظاهرة تثير القلق التوتر لدي العديد من مستخدمي برنامج الواتس آب ، يشكو كثير من أصحاب الواتس آب حول دخولهم وانضمامهم في مجموعات دردشة، علما بانهم لم يعرفوا أصحاب المجموعات ولا لديهم أي صله بهم، لا هم مسجلون علي قوائم اتصال الهاتف، لذا من خلال هذا الموضوع سنوفيكم بجميع التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع في السطور الآتية ابقوا معانا.

كيفية الحماية من انضمامك إلي مجموعات مجهوله عبر الواتس

من الطبيعي اذا كان لديك هاتف شخص تعرفة ولدية واتس آب علي الفور تستطيع مراسلته دون خوفا يرجع ذلك إلي صلة المعرفة بينكما.

بينما يراسلك شخصا ليس معك رقم هاتفه، لا أيضا تعرفة معرفة شخصية بلا يستطيع تلك الشخصان يقوم بإضافتك إلي مجموعات دردشة عبر الواتس آب هذا مما يثير القلق عن الكثير من مستخدمي الواتس آب، قد فعل أصحاب شركة meta بانهم يقوموا بإجراءات حول ذلك بما فيهم معرفة الشخص الذي يقوم بإضافتك إلي هذه المجموعات بما تعرف بانتحال الشخصية، في هذه الحالة يمكنك التحكم في في الأشخاص اللذين يقومون بإضافتك إلي هذه المجموعات المجهولة عبر إعدادات من الواتس آب.

خطوات لازم فعلها للتحكم من الأشخاص اللذين يقومون بإضافتك الي مجموعات عشوائية