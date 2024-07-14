لولو يا لولو فين النونو!!.. نزل قناة وناسة أطفال 2024 وتابع اللحظات الطفولية بجودة هائة

يرغب العديد من المتابعين حول العالم في مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، مما تقدم القناة العديد من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية، بما ينجذب إليها ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، بما تسمح للجميع بإستقبال قناة وناسة لتكون من أبرز القنوات الطفولية، وفي السطور التالية نوضح لكم تفاصيل تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024

أصبح من السهل إمكانية استقبال قناة وناسة أطفال، ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، ما بين الأغاني والأفلام، وسلسلة لولو والنونو الشقية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة هو 11470.

استقطاب اقناة فهو عمودي.

معامل الترميز قناة وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

استقبل تردد قناة وناسة أطفال 2024

وتقدم قناة وناسة العديد من الأفلام الكرتونية والمسلسلات وسلسلة مميزة من شخصية لولو والنونو، بحيث يستمتع بها ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، وغيرها من الأناشيد الدينية المميزة والأغاني التي يعشقها الأطفال، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي قناة وناسة يكون عرب سات.

بينما تردد قناة وناة يكون 11270.

معامل الترميز قناة وناسة 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات تنزيل قناة وناسة 2024

وهنا يمكنك مشاهدة كل ما تقدمه قناة وناسة أطفال، ومتابعة العديد من البرامج الطفولية المميزة، وفقًا للخطوات التالية:-