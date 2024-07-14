التسجيل في اختبارات القدرات 2024 للطلاب خريجي الثانوية العامة

التسجيل في اختبارات القدرات، مع قرب انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة بمصر، يستعد الطلاب للمرحلة الجامعية القادمة من خلال تحديد الرغبات التي يطمح كل طالب بالالتحاق بها بعد صدور نتائج الامتحانات والاطلاع على تنسيق الكليات، ونظرا لوجود عدد من الكليات تتطلب إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بها، سوف نعرض لكم اليوم كيفية التسجيل في اختبارات القدرات لهذه الكليات وأهم الشروط المطلوبة لذلك.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2024

يمكن للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2024 بالتسجيل في اختبارات القدرات للكليات إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط المباشر لموقع التنسيق الالكتروني من هنا.

من القائمة الرئيسية يتم التوجه إلي أيقونة تسجيل اختبارات القدرات.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

النقر على زر متابعة.

يتم توجيه الطالب إلى صفحة جديدة تحتوى على قائمة بالكليات واختبارات القدرات المتاحة به وموعد ومكان إجراء الاختبار.

تحديد نوع الاختبار الذي يرغب الطالب في اجتيازه.

يتم تحديد موعد للطالب لإجراء الاختبار.

التأكد من المعلومات المدخلة ثم الضغط على زر التسجيل.

التأكد من المعلومات المدخلة ثم الضغط على زر التسجيل. طباعة الإيصال الذي يحتوي على موعد وتفاصيل الاختبار للتوجه به إلى الكلية في الموعد المحدد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في اختبارات القدرات

يجب توفير المجموعة التالية من المستندات والأوراق من أجل التسجيل في اختبارات القدرات:

صورة من رقم جلوس الطالب لكل اختبار من اختبارات القدرات للكليات التي يرغب في التقدم لها.

عدد 1 صورة شخصية حديثة للطالب لكل اختبار.

اختبار قدرات كلية التربية الرياضية يتطلب عدد 2 صورة شخصية للطالب.

موعد التسجيل فى الاختبارات

من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة اعتبارا من تاريخ الغد الموافق 15 يوليو على أن يتم غلق باب التسجيل في تاريخ 27 من يوليو، ولكن حرصا من وزارة التعليم العالي على توفير الوقت اللازم للطلاب لأداء الاختبارات تم إصدار قرار من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بمد فترة الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 3 من أغسطس القادم.

أماكن أداء اختبارات القدرات 2024

هناك مجموعة من الكليات التي يتوجب أداء اختبارات القدرات لها، وهذه الكليات جاءت على النحو التالي: