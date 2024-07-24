بتصميم عصري جذاب…مواصفات سيارة شانجان السفن 2025 تخطف الأنظار بالتكنولوجيا وقوة الأداء وسعر مناسب جدا في السوق السعودي

هناك إثارة وشغف كبير بين عشاق السيارات حول إطلاق شركة شانجان سيارة جديدة تستهدف الفئات المتوسطة شانجان، أحد عمالقة صناعة السيارات، معروفة بابتكاراتها المتميزة والمتطورة تقنيًا وهذه المرة، تخطط الشركة لطرح سيارة اقتصادية بأسعار معتدلة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين ذوي الدخل المتوسط وما هي هذه السيارة الجديدة من شانجان؟ وما هي المواصفات والمميزات التي تتميز بها؟

مواصفات سيارة شانجان السفن 2025

تثير إطلاق شركة شانجان سيارتها الجديدة، السفن 2025، إعجاب عشاق السيارات والمهتمين بهذا العالم المثير كشركة رائدة في صناعة السيارات، تبرز شانجان مرة أخرى بابتكارها لنموذج متطور ومناسب للفئات المتوسطة من المستهلكين.

المواصفات التقنية للسفن 2025 تؤكد على التوازن بين الكفاءة والاقتصادية ويضم المحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي دبل كلتش بخمس سرعات وهذا المحرك الكفؤ يوفر استهلاكًا للوقود يصل إلى 18.3 كم/لتر، مما يجعل السيارة خيارًا اقتصاديًا مثاليًا.

على الجانب التصميمي، تتميز السفن 2025 بشبك أمامي بتصميم مميز يحمل شعار شانجان المصابيح الأمامية والخلفية من الهالوجين توفر إضاءة قوية وواضحة كما تضم المرايا الجانبية ميزة الضبط الكهربائي ويتوفر خيار جنوط من الفولاذ أو الألمنيوم بقياسات 14 أو 15 بوصة.

داخل المقصورة، تتسع السيارة لخمسة ركاب على مقاعد مكسوة بقماش أنيق كما تزخر بتقنيات متطورة مثل شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة، وإمكانية عرض شاشة الجوال على هذه الشاشة يتوفر أيضًا التحكم بالصوت من عجلة القيادة.

على صعيد السلامة والأمان، تضم السيارة وسائد هوائية أمامية، ونظام مكابح مانع للانغلاق، بالإضافة إلى تقنيات كالتحكم في قوى الجر ونظام الحفاظ على الثبات الإلكتروني.

بمواصفاتها المتوازنة بين الأداء والاقتصادية، إضافة إلى تصميمها الجذاب والتقنيات المتطورة، تعد سيارة شانجان السفن 2025 خيارًا مثاليًا للفئات المتوسطة من المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة عملية واقتصادية.

سعر شانجان السفن 2025 في السعودية

السعر المحدث لفئة ستاندرد:

44,850 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، غير شامل التأمين والرسوم الإضافية.

السعر المحدث لفئة فل أوبشن:

47,035 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، غير شامل التأمين والرسوم الإضافية.