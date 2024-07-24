بأقوى الإمكانيات.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 الاختيار الأفضل لمحدودي الدخل

يعد هاتف Samsung Galaxy A15 أحدث إضافة إلى السلسلة الشهيرة “A” من سامسونج، والتي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق في جهاز واحد، وهذا الهاتف الذكي يتميز بمجموعة من المواصفات والميزات التي تجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الوسائط المتعددة والألعاب، فضلاً عن قدرته على تلبية احتياجات المستخدمين العصريين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء المتميز والمظهر الجذاب في هذا المقال، بالتفصيل مميزات هاتف Samsung Galaxy A15، بدءًا من شاشة Super AMOLED الرائعة وصولاً إلى الأداء القوي والكاميرات المتقدمة التي تجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف سامسونج A15

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A15 خيارًا جيدًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات متوسطة وسعر معقول، ويتميز بالآتي:

تصميم متوازن وخفيف الوزن مع صناعة من البلاستيك.

شاشة AMOLED كبيرة الحجم (6.5 بوصة) بجودة عرض ممتازة وتحديث 90 هرتز.

معالج Mediatek Helio G99 بقوة أداء جيدة وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل.

بطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 25 واط.

تشغيل نظام Android 14 مع واجهة One UI 6.

سعر هاتف Samsung Galaxy A15 في السعودية

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A15 في السعودية بنسختين مختلفتين من حيث السعة التخزينية والذاكرة العشوائية (RAM).

النسخة الأولى تأتي بسعة تخزينية 128 جيجابايت ومع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ويباع بسعر 450 ريال سعودي.

أما النسخة الثانية فتأتي بسعة تخزينية 256 جيجابايت ومع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وتباع بسعر 700 ريال سعودي.

يعد هاتف Galaxy A15 من الهواتف الذكية متوسطة المواصفات من سامسونج، ويستهدف الفئات التي تبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول مع مواصفات جيدة يتميز الهاتف بشاشة OLED حجمها 6.5 بوصة بدقة FHD+، ويأتي بمعالج ثماني النوى من شركة MediaTek وكما يتوفر الهاتف بكاميرا رباعية في الخلف بدقة 48 ميجابكسل.