هاتف الشباب بإمكانيات فائقة… سعر و مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 6 بطارية 4400 مللي وقوة شحن مذهلة

أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد ومميز بتكلفة تتناسب مع جميع الشباب الراغبين في استعمال هاتف عملي يُساعدهم على تأدية المهام اليومية وهو ” Samsung Galaxy Z Fold 6″ الذي يمتلك العديد من المواصفات والمميزات الأكثر انجذابًا وأعلى الإمكانيات الغير متوفرة إلا في هواتف سامسونج، مما يمتلك الهاتف بطارية تصل سعتها إلى 4400 مللي أمبير، وقوة شاحن مذهلة تمكنك في الشحن في غضون دقائق معدودة.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6؟

هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 يوفر العديد من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس.

كذلك فإن الهاتف مقاوم للماء والغبار بدرجة كبيرة.

في حين أن أبعاد الهاتف تبلغ 5×132.6×5.6 ملم .

كاميرات الهاتف الأمامية تصل إلى 7.6 إنش بدقة تبلغ 1856×2160 بكسل.

كما أن الهاتف به العديد من الإصدارات التي يكون الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت وكذلك العشوائية بنحو 12 جيجا بايت، والإصدار الأعلى يصل إلى 1 تيرا.

لا يقوم الهاتف بزيادة المساحة عبر كارت الميموري.

بطارية الهاتف تصل سعتها إلى 4400 مللي أمبير.

يدعم نظام التشغيل الأندرويد.

يصل سطوع الهاتف العالي إلى 2600 شمعة.

سعر الهاتف من سامسونج

وصل سعر الهاتف العالمي إلى 1900 دولار أمريكي من نسخة 256 جيجا بايت ورامات 12 جيجا رام، في حين أن تكلفة الهاتف داخل المملكة العربية السعودية يبلغ 7300 ريال سعودي، وداخل دولة الإمارات فإن الهاتف يكون بسعر 7200 درهم إماراتي، وهو متواجد في العديد من الأسواق المصرية بتكلفة تصل سعرها إلى نحو80 ألف جنيه مصري تقريبًا.