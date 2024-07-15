منصة مظلتي spa gov iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf فور إعلانها

يتزايد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فقد أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في بيان رسمي عبر الصفحات الرسمية للوزارة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشكال الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة وذلك لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوي المعيشة خاصة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ونقدم اليكم خلال موقعنا طريقة الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية فتابعونا.

شروط القبول ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية

تستقبل وزارة الشؤون العراقية يوميا آلاف الطلبات من المواطنين الراغبين في الحصول على الإعانة، ولهذا فقد وضحت الوزارة شروط القبول في الدعم ليصل إلى من يستحقونه فقط، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من أصول عراقية وحاملا للجنسية ويقيم داخل أراضي العراق بشكل دائم.

العمر المسموح به للتقديم يتراوح بين 18 حتى 60 عاما.

لا يزيد الدخل الشهري للفرد عن الحد الأقصى الذي حددته الوزارة.

عدم امتلاك أراضي أو نشاط تجاري أو أصول عقارية داخل الدولة.

ألا يكون الشخص مسجلا لدى برامج الدعم الأخرى للحكومة أو حاصلا على المعاش.

يُشترط أن يكون من الفئات المستحقة للدعم (الأرامل والمطلقات والأيتام، ذوي الاعاقة وأصحاب الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة، محدودي الدخل والعمالة غير منتظمة).

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون العراقية عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية للمستفيدين، وأكد السيد أحمد الأسدي أن الوزارة تقوم حاليا بفرز الطلبات المقدمة ومراجعتها وفقا للشروط، ولقد اتاحت رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المقبولين للتسهيل على المواطنين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: