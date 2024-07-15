هنا رابط مباشر نتائج التاسع في سوريا 2024 على حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة moed.gov.sy

يترقب طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا ظهور نتائجهم بفارغ الصبر، حيث يعيش الطلاب وأهاليهم في الآونة الأخيرة حالة من القلق والخوف وذلك لأن الصف التاسع يعد من أهم المراحل التعليمية، كما أن نتيجة هذه المرحلة لها دور كبير في تحديد مستقبل الطلاب الدراسي، لذلك أعلنت وزارة التربية السورية عن إمكانية الطلاب والطالبات من كافة المحافظات السورية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك في الأيام القليلة المقبلة بعد صدور النتائج واعتمادها بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية المعنية بالأمر.

رابط مباشر نتائج التاسع في سوريا 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم في سوريا على أنها لم تحدد موعد مؤكد للإعلان عن نتائج التاسع، وذلك لأن عملية تصحيح أوراق الامتحانات لم تنتهي بعد، وأن اللجان المختصة بالتصحيح تبذل قصارى جهدها في تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها عدة مرات بدقة عالية للتأكد من حصول الطلاب والطالبات على الدرجات التي يستحقونها في كافة المواد الدراسية، وأضافت الوزارة أيضًا أن أسئلة الامتحانات تم اختيارها بعناية لتناسب المستوى المتوسط للطلاب، وأن نسبة النجاح في الصف التاسع لعام 2024 ستكون مرضية لجميع طلاب وطالبات سوريا كما يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا عبر موقع نتائجنا الإلكتروني في دولة سوريا لجميع المحافظات عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب لكل طالب في سوريا.

طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا عبر موقع الوزارة

تستمر عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سوريا على قدم وساق، حيث أكدت وزارة التربية السورية أن أعمال تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم قد بدأت منذ انتهاء فترة الامتحانات في كافة المحافظات السورية، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية محمد عامر المارديني والإعلان عنها في جميع المحافظات في وقتٍ واحد، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية بخطوات إلكترونية سهلة وسريعة، وهي كالآتي: