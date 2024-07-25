كيفية استعلام نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول  2024 العراق

عقب ظهور نتائج السادس الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية، بدأ العديد من الطلاب والطالبات يتجهون إلى خدمة اعتراضات النتائج، حيث إن مرحلة السادس الاعدادي هي من أكثر المراحل الدراسية التي يمر بها الكثير من الطلبة الراغبين في التقدم إلى مرحلة دراسية جديدة، حتى أن وزارة التربية العراقية أطلقت موقعها الرسمي لتقديم طلبات اعتراضات على النتائج في السطور التالية.

طلب تقديم اعتراضات السادس الإعدادي 2024

جاءت أبرز خطوات تقديم اعترضات نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية، لإعادة تصحيح المواد الراغب في تحسينها مرة أخرى، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الخدمات.

مع اختيار خدمة تقديم الإعتراضات.

ليتم تحديد المادة الراغب في تحسينها.

وعليه ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

أن يتم إرفاق المستندات وإيصال الدفع.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

استعلام نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024

وهناك يمكنك القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الإعدادي الدور الأول، والتعرف على الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى منصة نجاح الإلكترونية.

مع اختيار خدمة “نتائج الطلاب”.

ليتم اختيار مرحلة السادس الاعدادي.

تحديد الدور الأول.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

النقر على زر “بحث”.

ليتم استخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول.

مراجعة طلبات اعتراضات السادس الاعدادي

وتقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة كافة الطلبات المقدمة والخاصة بطلاب السادس الاعدادي، مع مراعاة بأنه يتم استبعاد الغير منطبق عليهم شروط وضوابط الإعتراضات، على أن يتم صدور النتائج في غضون أيام قليلة من الأن، بحيث يتمكن الجميع من الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات بعد تصحيحها مباشرة.