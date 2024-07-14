سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14 يوليو 2024 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب اليوم في مصر، بعد الارتفاع الكبير في سعر الذهب منذ يومين، سجل الذهب اليوم الأحد استقرار إلى حد كبير في محلات الصاغة بجميع انحاء الجمهورية، واليوم سوف نعرض لكم آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق المصرية المحلية وفقا لما تم نقله من شعبة الذهب والمجوهرات، تابعونا خلال السطور التالية.

سعر الذهب اليوم في مصر

نعرض لكم الآن سعر جرام الذهب وفقا لآخر تحديث له من قبل شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية:

جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الشراء اليوم لجرام الذهب عيار 24 نحو 3709 جنيه، بينما جاء سعر البيع 3691 جنيه.

جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2782 جنيه للشراء، وجاء سعر البيع نحو 2768 جنيه.

جرام الذهب عيار 12

سجل جرام الذهب عيار 12 سعر 1854 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 1846 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا بين الأشخاص نحو 3245 جنيه للشراء، بينما جاء سعر البيع له ليسجل نحو 3230 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بالعملة المصرية

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 21 نحو 25960 جنيه لسعر الشراء، بينما جاء سعر البيع نحو 25840 جنيه.

يرجى الإنتباه إلي أن جميع الأسعار السابقة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا المصنعية.

سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الأحد في سوق الذهب العالمية ليسجل سعر الشراء بنحو 115363 دولار، بينما سجل سعر البيع نحو 114803 دولار.