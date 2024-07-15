اضبطها الان.. تردد قناة المجد للقران الكريم hd نايل سات للأستماع لأفضل التلاوات 9

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم بجودة عالية على النايل سات، تقدم القناة تلاوات متواصلة على مدار الساعة وتعرض تلاوات بأصوات مختلفة من مشايخ مختلفين، كما أنها تعتبر واحدة من القنوات ذات البث المباشر والتي تتميز بالعديد من المزايا، لذلك يتساءل العديد من الناس حول التردد الجديد للقناة.

تردد قناة المجد للقران الكريم hd نايل سات

تقوم قناة المجد ببث آيات القرآن الكريم بصوت أفضل الشيوخ بتركيز واجتهاد وتوفر للمستمعين جوا من السكينة والهدوء، وفيما يلي تردد قناة المجد بجودة HD عبر القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعى :النايل سات

التردد:11372.

الاستقطاب: الأفقي.

الوجهة: ثلاثة أرباع.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة المجد العامة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11173.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة القناة: HD.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 11766.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة القناة: HD.

مميزات قناة المجد للقراءن الكريم