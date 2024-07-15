اضبطها الان.. تردد قناة المجد للقران الكريم hd نايل سات للأستماع لأفضل التلاوات 9

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم بجودة عالية على النايل سات، تقدم القناة تلاوات متواصلة على مدار الساعة وتعرض تلاوات بأصوات مختلفة من مشايخ مختلفين، كما أنها تعتبر واحدة من القنوات ذات البث المباشر والتي تتميز بالعديد من المزايا، لذلك يتساءل العديد من الناس حول التردد الجديد للقناة.
تردد قناة المجد للقران الكريم hd نايل سات
تقوم قناة المجد ببث آيات القرآن الكريم بصوت أفضل الشيوخ بتركيز واجتهاد وتوفر للمستمعين جوا من السكينة والهدوء، وفيما يلي تردد قناة المجد بجودة HD عبر القمر الصناعي نايل سات:
- القمر الصناعى :النايل سات
- التردد:11372.
- الاستقطاب: الأفقي.
- الوجهة: ثلاثة أرباع.
- معامل تصحيح الخطأ: 27500.
- الجودة: HD.
تردد قناة المجد العامة
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11173.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة القناة: HD.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024
- القمر الصناعي: هوت بيرد.
- التردد: 11766.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة القناة: HD.
مميزات قناة المجد للقراءن الكريم
- تعتبر القناة مجانية ويتم بثها بدون الحاجة إلى الاشتراك عبر الأقمار الصناعية عرب سات أو نايل سات مما يجعلها متاحة للجميع.
- تقدم هذه القناة الإذاعية خدمة تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة بأصوات مختلفة لفئة من الشيوخ وعلماء الدين.
- بعض من كبار العلماء في القناة الذين يعتمدون عليهم في تلاوة آيات القرآن الكريم هم الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد أبو سنينة، بالإضافة إلى الشيخ طارق إبراهيم والشيخ عبد المحسن القاسم، وهم يقومون أيضا بترجمة بعض الآيات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
- عرض برنامج التفسير وقصص الأنبياء.
- يعرض فريق القناة تلاوات مختلفة من سور وآيات القرآن الكريم بروايات متنوعة، بما في ذلك رواية حفص عن عاصم ورواية أبي الحارث عن الكسائي ورواية ورش عن نافع ورواية الدوري عن أبي عمرو.