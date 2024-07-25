«الحلم هيبقى حقيقة» خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح مليون دولار مع مصطفى الأغا على قناة Mbc 4

قامت هيئة الإدارة بالكشف عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد السحب، فلقد تعد هذه المسابقة من أكبر وأشهر مسابقات الحظ واليانصيب التي حققت نجاحاً كبيراً داخل الوطن العربي أجمع، حيث يبلغ قدر مجموع تلك الجوائز التي تقدم على مدار العام نحو 3 مليون و8,0000 ألف دولار أمريكي، ويتم السحب عليها أسبوعًيا وشهرياً وكذلك سنوياً.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

كشف الإعلامي الكبير مصطفى الأغا خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والذي يذاع على قناة Mbc 4،ومن المقرر أن يتم السحب الأول خلال هذا الشهر، بينما يليه السحب الأخير بنهاية العام في شهر ديسمبر، والذي تكون جائزته الكبرى المليون دولار، وقد تتمثل طريقة الاشتراك للسحب على 1,000,000$ في النقاط الآتية:

إرسال رسالة نصية على الرقم الخاص ببلدك متضمنة كلمة حلم أو dream أو reve، ومن ثم الإجابة على سؤال الحلقة.

يمكن ارسال رسالة قصيرة تحمل كلمة join أو انضم على الرقم الخاص ببلد المشترك، وحينها سيصل الرابط الخاص بالمسابقة.

كما يمكن تحميل تطبيق المسابقة من خلال المتجر الإلكتروني، وشراء بعض الجواهر للاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا للعام الجديد من أي دولة عربية، وذلك من خلال إحدى الأرقام التالية: