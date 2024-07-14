أغلى لاعبي نهائي يورو 2024

مع وصول منتخبي إنجلترا وإسبانيا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، لن تقتصر المواجهة فقط ضمن المستطيل الأخضر بهدف الحصول على لقب يورو 2024 فقط.

المنافسة بين المنتخبين تعتبر من المواجهات الكلاسيكية التي تحظى بشكل دائم بزخم إعلامي وجماهيري كبيرين لعدة أسباب.

أهم أسباب تميز مواجهات الإنجليز مع الإسبان

السبب الرئيسي هو كون المنتخبين ضمن قائمة صفوة منتخبات العالم حيث أنّه من النادر أن يخرج التصنيف العالمي لكلا المنتخبين عن المراتب العشرة الأولى.

بالإضافة إلى كون المنتخبين على حد سواء يقدمون وبشكل مستمر مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم العالمية. وهو أمر واضح للجميع سواء في يومنا هذا أو على مرّ التاريخ.

فقد تعاقب على تمثيل المنتخبين مجموعة من أبرز أساطير كرة القدم مثل السير بوبي روبسون وآلان شيرار وديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وغيرهم من لاعبي المنتخب الإنجليزي الأساطير.

وعلى الجانب الآخر لم تكن إسبانيا أقلّ شأنًا حيث قدمت للعالم مجموعة عمالقة وأساطير بصموا بشكل واضح مثل ألفريدو دي ستيفانو وفيرناندو هييرو وراؤول غونزاليس وفرناندو توريس والحارس العملاق إيكر كاسياس.

المنتخب الإنجليزي يصل نهائي يورو 2024 من دون إقناع

كل من شاهد مباريات المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2024يمكنه القول بأنّ المنتخب الإنجليزي وصل المباراة النهائية بشق الأنفس على الرغم من عدم مواجهة منتخبات الصف الأول قبل الوصول إلى مباراة هولندا في نصف النهائي.

الحلول الفردية لللاعبين مميزين مثل هاري كين وجود بيلينغهام وأولي واتكينز من جهة وبراعة الحارس بيكفورد في التصدي للعديد من الكرات الخطيرة التي هددت الإنجليز بالخروج.

على الرغم من الترشيحات الكبيرة للإنجليز بإحراز اللقب قبل بداية البطولة نظرًا لمجموعة الأسماء والنجوم المتواجدين في التشكيلة وعلى الرغم من الوصول إلى المباراة النهائية إلا أنّ الأداء الإنجليزي لم يكن مقنعًا بشكل كامل.

المنتخب الإسباني يهزم كبار القارة ويصل النهائي بجدارة

مع بداية حقبة وجيل جديد للمنتخب الإسباني خلفًا لجيل العظماء الإسبان الذي جلب للبلاد كأس العالم عام 2010 وبطولتي يورو 2008 ويورو 2012.

ومع بزوغ وبروز أسماء يافعة جديدة لدى الماتادور الإسباني مثل لامين يامال و ويليامز وداني أولمو مع تألق للأسماء الأكبر سنًا مثل رودري ولابورت وكارفاخال.

تمكن الإسبان من التغلب على العديد من عمالقة القارة الأوروبية في الطريق إى نهائي يورو 2024 بدءً من المنتخبين الكرواتي والإيطالي في دور المجموعات. وصولًا إلى المنتخب الألماني في دور الربع النهائي والفرنسي في النصف النهائي.

أغلى لاعبي نهائي يورو 2024

الجوهرة الإنجليزية الشابة جود بيلينجهام يتصدر قائمة أغلى لاعبي نهائي يورو 2024 من دون منازع. وفي المجمل يتفوق المنتخب الإنجليزي بقيمته السوقية على المنتخب الإسباني.

وفقًا للعديد من التقارير الصادرة عن بعض مواقع مراهنات كرة القدم المرخصة مثل موقع arabonlinecasino.com فإنّ القيم المالية لهؤلاء اللاعبين سترتفع بكل تأكيد مع نجاحهم في الحصول على لقب البطولة.

ترتيب أغلى لاعبي نهائي يورو 2024

جود بيلينجهام – إنجلترا – 180 مليون يورو فيل فودين – إنجلترا – 150 مليون يورو ساكا – إنجلترا – 140 مليون يورو رودري – إسبانيا – 120 مليون يورو ديكلان رايس – إنجلترا – 120 مليون يورو هاري كين – إنجلترا – 100 مليون يورو لامين يامال – إسبانيا – 90 مليون يورو كول بالمر – إنجلترا – 80 مليون يورو بيدري – إسبانيا – 80 مليون يورو ترينت ألكسندر آرنولد – 70 مليون يورو

خلاصة الحديث عن أغلى لاعبي نهائي يورو 2024

بطبيعة الحال لا يمكن الجزم والتأكيد بأنّ مسألة امتلاك أغلى لاعبي نهائي يورو 2024 لقيمة مالية كبيرة ستمنح الأفضلية لأي من الفريقين على الآخر.

الأمر الذي يمكن التأكيد عبيه هو أننا سنشاهد مباراة في قمة التشويق والإثارة والأحداث النارية التي من المؤكد بأنها ستلهب الحماس في قلوبنا.