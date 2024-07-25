متاح الان من هنا.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالخطوات وأهم الشروط اللازمة عبر موقع الوكاله الوطنيه للتشغيل

أطلقت الحكومة الجزائرية رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالخطوات من خلال موقعها الرسمي، حيث تسعى الدولة إلى مساندة السيدات الغير عاملات في مواجهة أزمة غلاء الأسعار التي تواجه العالم أجمع، وتحرص على تقديم دعم مادي إليهن من أجل تحسين مستوى دخلهن، من أجل هذا قامت بطرح هذا البرنامج التنموي، ولكي تتحقق الوزارة من وصول الدعم إلى مستحقيه وضعت مجموعة شروط.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالخطوات

خلال الساعات الماضية نشرت الهيئة المختصة رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالخطوات وكشفت جميع التفاصيل التي تتعلق بهذه المنحة، حيث تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها من أجل تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل على سواء، كما تحرص على تعزيز دور المرأة في المجتمع الجزائري والمشاركة في رفع الاقتصاد، ولقد تتمثل طريقة التسجيل في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة وكالة التشغيل الوطنية وتسجيل الدخول عليها.

اختيار برنامج منحة البطالة.

تحديد محل الإقامة الخاص بالمتقدمة.

تدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها قبل حفظها.

أخيراً النقر على خانة ارسال.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

لكي تضمن الوزارة المسؤولة عن منحة البطالة بالجزائر حرصت على توضيح الشروط اللازمة، والمتطلبات الواجب استيفاؤها في المتقدمة، والتي طبقاً لها يتم قبول أو رفض ذلك الطلب المسجل، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: