“25000 شدة في دقيقة” اشحن شدات ببجي 3.3 للموبايل برابط رسمي الآن .. العبها واستمتع بمغامرة لا تُنسى

PUBG Mobile هي واحدة من أشهر الألعاب على الهواتف المحمولة، حيث تواصل تحديث وتحسين تجربة اللاعبين بشكل استثنائي، مع إطلاق التحديث الجديد 3.3 اليوم 11 يوليو 2024، ينتظر ملايين اللاعبين حول العالم بفارغ الصبر استكشاف العديد من الميزات الجديدة التي ستضاف إلى اللعبة، يتضمن التحديث إضافة خريطة جديدة رائعة تتحدى استراتيجيات اللاعبين، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في آليات اللعب والأسلحة المتاحة، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية تحديث اللعبة وشحن شدات ببجي 3.3 بطريقة آمنة ورسمية، بالأضافة الى الخطوات للحصول على 25000 شدات من ببجي.

شحن شدات ببجي 3.3

يمكن للاعبي لعبة ببجي الآن شحن شدات بشكل ميسر ومضمون عبر موقع اللعبة الرسمي. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة ببجي.

انقر على خانة “شحن شدات”.

اختر الوسيلة الدفع الملائمة لك من بين الاختيارات المتاحة.

أدخل رقم الهوية الشخصية الخاصة بك في الحقل المخصص.

يرجى إدخال رقم بطاقة الشحن أو الكود الخاص بك.

قم بتحديد عدد الأوراق التي تود شحنها، مثلًا: 25000 ورقة.

اضغط على زر “تحميل” لإكمال عملية تحميل لعبة ببجي 3.3 التحديث الأخير.

تحديث ببجي 3.3 للموبايل

لتنزيل لعبة PUBG Mobile 3.3، يمكنك اتباع الإرشادات التالية: